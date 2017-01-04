منتخب اليد يتوجه إلى الدنمارك للمشاركة في بطولة ودية قبل كأس العالم

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، متجهه الي العاصمة الفرنسية باريس، ومنها الى الدنمارك ، للمشاركة فى بطولة ودية دولية قبل المشاركة فى بطولة كأس العالم بفرنسا بداية من ١٣ يناير الجارى.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بقيادة مروان رجب المدير الفني، عن قائمة اللاعبين، وضمت كلًا من، كريم هنداوي، وهادي رفعت، ويحيى الدرع، وكريم أيمن، وأحمد خيري، وعبد الرحمن علي، ومحمد بسيوني، وإسلام حسن، وأحمد الأحمر، وأبو الفتوح محمد، وممدوح طه، ويحيى خالد، وإبراهيم المصري، ومحمد إبراهيم، ومحمد سند، ومحمد ممدوح هاشم.

ويذكر أن المنتخب سوف يبدأ أولى مباريات البطولة، يوم 13 يناير الجاري، مع المنتخب القطري، في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبًا.