إيداع المبالغ المضبوطة داخل "بط" بمطار أسيوط بالنيابة وإخلاء سبيل المتهم

أسيوط - هيثم البدرى

أمرت نيابة مركز أسيوط برئاسة المستشار حسين طنطاوى مدير النيابة بصرف المتهم بتهريب مليون و٣٦٠ الف جنيه داخل بط مذبوح عبر مطار أسيوط الدولى، من ديوان مركز الشرطة بعد انتهاء التحقيق معه أمام المستشار محمد خالد شوقى بنيابة مركز أسيوط.

كما قضت النيابة العامة بإيداع المبالغ المضبوطة بنيابة الشئون المالية والتجارية وإعداد مذكرة لرفعها لمحافظ البنك المركزى لتحريك الدعوى.

كان اللواء حسام نصر مدير مصلحة الموانى بالملاحة الجوية قد تلقى إخطارا من قسم المصلحة بمطار أسيوط يفيد بتمكن ضباط القسم بالاشتراك مع سلطات جمارك مطار أسيوط ، وضباط مباحث المطار والمفرقعات من ضبط " " يحى. ع. م " من قرية بانوب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط بكالريوس علوم شعبة رياضيات ويعمل مضيف فى شركة مواد غذائية بدولة الكويت وذلك أثناء إنهاء إجراءات مغادرته إلى دولة الكويت وبحوزته كمية من البلط البلدى المذبوح، بداخله مليون و360 الف جنيه.

ورفض الراكب السفر واستكمال رحلته إلى الكويت وأصر على البقاء بحوزة الأموال المضبوطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة بحوزة المضبوطات.