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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء و30 طن أسمدة مجهولة بالبحيرة

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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء و30 طن أسمدة مجهولة بالبحيرة ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء و30 طن أسمدة مجهولة بالبحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل- ناصر جودة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء يديرها شقيقان بالبحيرة.

 

وكانت وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة الرحمانية برئاسة الرائد حسام أبو وافية رئيس المباحث مفادها قيام كلا من "محمد ز.م" حاصل على دبلوم صنايع، "أحمد ز.م." حاصل على دبلوم صنايع "شقيق الأول" بإدارة ورشة بمنزلهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار فيها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمسكنهما، وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما لورشة تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

 

وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة اليوم من ضبط 30 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر.

 

ونفذت مباحث فى البحيرة، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية لحيازته كمية 30 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وتحرر المحضر اللازم.

 

كما تم ضبط صاحب مشروع جمعيتى لقيامها بتجميع كمية 2.020 طن سكر تموينى مدعم وحبسة عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم.

 

وتم ضبط صاحب محل بقاله تموينى لقيامها بتجميع 16 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين بغرض التلاعب فى المقررات التموينية الخاصة بهم لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم.


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مصر 365

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