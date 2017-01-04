أتليتكو مدريد بوابة كهربا لأوروبا

كتب أحمد توفيق - عمرو جاب الله

استقرت لجنة التسويق بنادى الزمالك، على استغلال ملخص لمسات محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك المعار لاتحاد جدة فى ودية النادى السعودى التاريخية مع أتلتيكو مدريد الأسباني، لتسويقه أوروبياً بأعلى قيمة مالية بعدما سجل هدفاً فى الفريق الأسباني وصنع آخر وقدم مردود جيد استحق عليه إشادة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفنى لأتلتيكو بعد المباراة ما يساهم فى رفع القيمة التسويقية للاعب.

كما استقر مجلس الزمالك، على تأجيل أمر تسويق كهربا باعتباره سيشارك مع المنتخب الوطنى فى أمم إفريقيا 2017 بالجابون وفى حالة تقديم مردود متميز سيساهم أكثر فى تسويقه أوروبياً بأعلى قيمة ممكنة.