المقاصة يعلن ضم أنطوى وطلبة خلال 48 ساعة

كتب سليمان النقر

يعلن مسئولو نادى المقاصة عن إنهاء صفقة الثنائى الغانى جون أنطوى مهاجم الأهلى وحمادة طلبة مدافع المصرى خلال 48 ساعة، بعد إنهاء الاتفاق على كافة الأمور المادية الخاصة بالصفقة، على أن ينتظم أنطوى في التدريبات بعد عودة الفريق الفيومى من بلاده، فيما ينتظم طلبة في التدريبات بعد انتهاء مشاركة المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون.

وتوصل مسئولو المقاصة لاتفاق نهائى على ضم جون أنطوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة بنية البيع، فيما يتبقي الاتفاق على بعض الأمور المادية بشأن المقابل الذي يحصل عليه طلبة من أجل حسم الصفقة وتوقيع العقود بين الطرفين.