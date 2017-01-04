أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

المقاصة يعلن ضم أنطوى وطلبة خلال 48 ساعة

Google+ Print
المقاصة يعلن ضم أنطوى وطلبة خلال 48 ساعة المقاصة يعلن ضم أنطوى وطلبة خلال 48 ساعة

>كتب سليمان النقر

يعلن مسئولو نادى المقاصة عن إنهاء صفقة الثنائى الغانى جون أنطوى مهاجم الأهلى وحمادة طلبة مدافع المصرى خلال 48 ساعة، بعد إنهاء الاتفاق على كافة الأمور المادية الخاصة بالصفقة، على أن ينتظم أنطوى في التدريبات  بعد عودة الفريق الفيومى من بلاده، فيما ينتظم طلبة في التدريبات بعد انتهاء مشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون.

وتوصل مسئولو المقاصة لاتفاق نهائى على ضم جون أنطوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة بنية البيع، فيما يتبقي الاتفاق على بعض الأمور المادية بشأن المقابل الذي يحصل عليه طلبة من أجل حسم الصفقة وتوقيع العقود بين الطرفين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق