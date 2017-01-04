القبض على الملتح قاتل صاحب محمصة الإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكنت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، من القاء القبض على الملتح المتهم بقتل صاحب محمصة الإسكندرية، أثناء اختباءه فى إحدى الأماكن المهجورة بمنطقة شاكوس فى باكوس ، وتبين أن المتهم يتدعى عادل سليمان 48 سنة، وجارى التحقيق معه ومعرفة أسباب القتل.

وكانت نيابة المنتزة أول، برئاسة المستشار محمد وحيد، مدير النيابة، قد بدأت تحقيقات موسعة، فى قضية مقتل، صاحب محمصة، يبيع من خلالها الخمور، فى منطقة خالد بن الوليد بسيدى بشر، شرق الإسكندرية.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة، إلى موقع الحادث، وسؤال شهود الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، الموجود بمحله،والتى رصدت الجريمة كاملة.

وكشفت التحريات الأولية، التى يقوم عليها مباحث مديرية أمن الإسكندرية، وضباط من الأمن الوطنى، أن المجنى عليه يمتلك محمصة فى شارع خالد بن الوليد، إلا أنه يديرها أيضًا لبيع الخمور، بدون ترخيص.

وأثبتت كاميرات المراقبة،، أن المتهم باغت القتيل، من الخلف أثناء جلوسه،على أحد المقاعد الخاصة بمقهى مواجه لمحله، وهو يشرب شيشة، وذبحه مرتين من رقبته.

وأوضحت كاميرات المراقبة، أن المتهم بجريمة القتل، كان ملتحى الوجه، ويرتدى بالطو أصفر، وكان يحمل سكينًا كبيرًا، أثناء تسلله من خلف المجنى عليه لمعى يوسف، وجلوسه وحيدًا على المقهى فى تمام الواحدة والنصف صباحًا، وتمرير السكين على رقبته مرتين، ثم فر هاربًا قبل أن يسقط المجنى عليه قتيلًا وسط فزع ودهشة المواطنين الذين لم يستطيعوا اللحاق بالمتهم.

كما كشفت تحقيقات النيابة، بعد استماعهم لشهود الواقعة، ونجلى المجنى عليه، أنه ليس بينه وبين أحد أى خلافات مالية، وأنه أحد أبناءه، حاول اللحاق بالمتهم بعد ارتكابه الواقعة، إلا أنه استقل سيارة ميكروباص بيضاء، كان يقودها أخر، وفر هارباً.