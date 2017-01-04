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محمد رزق ينضم للرباعى الغائب عن تدريبات طلائع الجيش

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محمد رزق ينضم للرباعى الغائب عن تدريبات طلائع الجيش محمد رزق ينضم للرباعى الغائب عن تدريبات طلائع الجيش

>كتبت لبنى عبد الله

يغيب محمد رزق صانع ألعاب طلائع الجيش عن تدريبات فريقه العسكرى اليوم الأربعاء بعد تلقيه استدعاء للانضمام للمنتخب العسكرى، الذى يستعد لانطلاق بطولة كأس العالم العسكرية بسلطنة عمان خلال شهر يناير الجارى.

 

ويستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته فى تمام الثالثة والنصف عصر اليوم الأربعاء بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق العسكرى بعد انتهاء مباريات الدور الأول لمسابقة الدورى العام.

 

وبذلك يصبح محمد رزق اللاعب الخامس من طلائع الجيش فى صفوف العسكرى بعد وجود الرباعى عماد السيد ومحمد بسام وعاصم صلاح وأحمد عيد عبد الملك.

 

يذكر أن محمد عمر المدير الفنى للمنتخب العسكرى أستدعى محمد رزق  بديلا لأحمد كابوريا لاعب المصري بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بقطع في الغضروف.


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مصر 365

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