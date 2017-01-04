ماديرا البرتغالى يطلب استعارة صالح جمعة من الأهلى 6 أشهر

كتب محمد عراقى

تلقى النادي الأهلى في الساعات الماضية عرضاً رسمياً من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، يطلب فيه استعارة صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأحمر لمدة 6 أشهر بداية من يناير المقبل.

ولم يتضمن عرض الفريق البرتغالي أي قيمة مالية ، حيث احتوى الخطاب على عرض استعارة اللاعب فقط ، مطالبين إدارة الأهلى بتحديد المبلغ الذى تراه مناسباً لإعارة اللاعب ، فى ظل معاناة جمعة من عدم المشاركة بشكل مستمر وتجميده الدائم على دكة البدلاء الحمراء.

ولعب صالح جمعة في صفوف ناسيونال ماديرا على سبيل الإعارة في الموسم قبل الماضي، قبل أن يعود مجدداً لصفوف إنبي ،الذي قام من جهته ببيعه للنادي الأهلي مطلع الموسم الماضي .

وتتجه النيه داخل الأهلى لرفض العرض البرتغالي ،في ظل حاجة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لخدمات صالح جمعة، قياساً بما حدث أيضاً مع عرض الوحدة السعودى الخاص بإستعارة صالح جمعة والذي تم رفضه أيضاً.