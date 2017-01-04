خطوات بسيطة تساعد على تحسين الهضم.. أهمها تناول الزبادى مع الطعام

كتبت نهى طارق

الهضم من أهم العمليات التى تتم فى جسم الإنسان، حيث يتم هضم الأطعمة التى نستهلكها ثم يفرزها الجسم مرة أخرى. ولكن كثيراً ما تحدث مشاكل هضمية بسبب بعض الأدوية أو تغيير نمط الحياة والعادات السيئة فى تناول الطعام، ومشاكل الجهاز الهضمى تسبب الغازات والانتفاخ والإمساك واضطرابات المعدة.

وتوجد بعض العلاجات الطبيعية التى تساعد على تحسين العملية الهضمية، والتى رصد بعضها موقع Search Herbal Remedy:

1. تناول من 10 إلى 12 كوبا من الماء

تقول الدراسات إن أفضل طريقة لتحسين عمل الجهاز الهضمى هو تناول من 10 إلى 12 كوبا من الماء، لأنه يساعد على توفير السوائل فى الجهاز الهضمى ليقم بوظائفه بشكل أسرع.

2. تناول الموز

تناول ثمرة موز يوميا من أسهل الطرق لتسحين العملية الهضمية، لأن الموز به نسبة عالية فى الألياف والماء التى تخفف من مشكلات الأمعاء، وينصح الأطباء بأن يكون تناول الثمرة فى الصباح على معدة فارغة.

3. تجنب النوم بعد الوجبات

لا ينصح الأطباء بالنوم بعد تناول الطعام، ولكن ينصح بالقيام بهذا الأمر بعد تناول الوجبة بساعة على الأقل، لأن النوم يبطئ عملية التمثيل الغذائى.

4. تناول البروبيوتيك مع وجبات الطعام

ينصح الأطباء بتناول البروبيوتيك مثل الزبادى على الأقل مرتين فى اليوم أو يفضل أن يكون مع كل وجبات الطعام، من المعروف أن البكتيريا الجيدة فى البروبيوتيك تساعد على الهضم بشكل أسرع.

5. تناول الفواكه بدلا من العصائر

من الأفضل دائما تناول ثمرة الفاكهة عن شرب العصير لأن الفاكهة بها ألياف المعروفة بقدرتها على تعزيز وظائف الجهاز الهضمى.