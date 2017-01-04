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مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بالسودان يدعو الشعب للتماسك تحقيقا للاستقرار

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مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بالسودان يدعو الشعب للتماسك تحقيقا للاستقرار مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بالسودان يدعو الشعب للتماسك تحقيقا للاستقرار

>(أ ش أ)

دعا مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بالسودان، الشعب السودانى للتماسك والصبر على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، باعتباره حقاً وواجباً يقع على عاتق الجميع وفق الوثيقة الوطنية، مشدداً على أهمية مرحلة ما بعد الحوار لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الأمين العام للمجلس عبود جابر- فى تصريح صحفى أمس الثلاثاء، استعداد المجموعات السياسية بداخل المجلس للتعاون الجماعي، لتعزيز عملية الوحدة الوطنية والوفاق بين كافة القوى السياسية المتحاورة، بهدف التوحد خلف رئيس القيادة السياسية، لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المنشودة.

وقال جابر، إن تشكيل آليات تنفيذ الحوار تؤكد أن حق المشاركة مكفول لجميع القوى المتحاورة، والباب مفتوح للممانعين للانضمام والمشاركة بعد التوقيع على الوثيقة الوطنية، لبداية العمل الجماعى الوطني.

 


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