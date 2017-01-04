بالصور: أنجلينا جولي تستقبل العام الجديد بالتزلج مع أطفالها

يبدو أن النجمة العلمية أنجلينا جولي Angelina Jolie تحاول أن تعوض على نفسها وأطفالها عن الوقت الصعب الذي عاشوه بعد الانفصال عن زوجها النجم العالمي براد بيت Brad Pitt، فاقتطعت مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنفسها وأولادها وقتاً بعيداً عن الأجواء المشجونة واصطحبتهم في رحلة تزلّج على الثلج.

فقد سافرت أنجلينا برفقة أولادها إلى كولورادو حيث ارتادوا حلبات التزلج، حيث التقط المصورون لهم العديد من الصور.

واستأجرت أنجلينا لهذه الرحلة منزلاً مؤلفاً من ست غرف نوم حيث باستطاعة الضيوف أن يتزلجوا ليدخلوا مباشرة إلى الشاليه.

وأظهرت الصور أن أنجلينا حاولت جاهدة أن تبقى متوازنة على الثلج إذ إنها كانت تقع باستمرار ثم تعاود المشي بدل التزلج حتى تصل إلى الأسفل.

واصطحبت أنجلينا أطفالها لتناول المثلجات عندما كانت الثلوج تتساقط، وكانت تنتعل أحذية خاصّة تُدفئ القدمين.

يذكر أن أنجلينا تقدّمت بطلب للطلاق من براد بيت في أيلول الماضي، بعد زواج دام نحو عامين، وعلاقة استمرت 11 عاماً.

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