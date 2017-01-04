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بالصور: عادل إمام "مفاجأة" العرض الخاص لفيلم "مولانا"

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الأربعاء 04-01-2017 03:32

لأول مرة بتاريخه شارك الزعيم عادل إمام بالعرض الخاص لفيلم ليس من بطولته، بعدما حضر مساء الثلاثاء العرض الخاص لفيلم مولانا في سينما "رينسانس داندي مول"، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بدون الاعلان مسبقاً عن مشاركته.

حضر العرض الخاص للفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائي الأربعاء 4 يناير، بطل الفيلم عمرو سعد والمخرج مجدي أحمد علي وصاحب القصة الأصلية الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والفنانة درة التونسية ، بالإضافة للعديد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة، منهم رجل الأعمال طارق نور، مالك قناة “القاهرة والناس”، ورجل الأعمال صلاح دياب، مالك جريدة “المصري اليوم”، وأمين عام جامعة الدول العربية السبق عمرو موسى، ونجيب ساويرس، ووزير التعليم العالي الأسبق حسام عيسى، والكاتب عمر طاهر والمنتج محمد السبكي.

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