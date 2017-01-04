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معسكر منتخب الشباب ينطلق اليوم بـ 26 لاعبا

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معسكر منتخب الشباب ينطلق اليوم بـ 26 لاعبا معسكر منتخب الشباب ينطلق اليوم بـ 26 لاعبا

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

يدخل منتخب الشباب بقيادة معتمد جمال معسكرا مغلقا اليوم ضمن استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية بزامبيا والمقرر إقامتها فى فبراير المقبل.

اختار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 26 لاعبا هم: محمد عصام الغندور "الأهلى" وعمر وائل رضوان "الشرقية" ومصطفى محمود "الجيش" وأسامة جلال "بتروجت" وعلى حسين "الإسماعيلى" وعمر صلاح "الزمالك" ومحمد يوسف "الزمالك" ومحمود مرعى "وادى دجلة" وأحمد أبو الفتوح "إنبى" وعمرو السعداوى "الأهلى" وعمر رجب "الداخلية" وأحمد عبد القادر "سموحة" وأكرم توفيق "الأهلى" وناصر ماهر "بتروجت" وكريم نيدفيد "الأهلى" أحمد مصطفى "بتروجت" أحمد رمضان بيكهام "الأهلى" وأحمد حمدى "الأهلى" ومحمود سامى "الداخلية" وعمر فاروق "المقاولون" وعبد الله النادى "القناة" ومصطفى محمد "الداخلية" وصلاح محسن "إنبى" ومدحت إبراهيم "غزل المحلة" ومحمد صادق "القناة" وعمر مرموش "وادى دجلة".


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