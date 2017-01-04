اليوم.. مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول أخلاقيات تحرير الجينات

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية يومى 4 و5 يناير 2017 الجارى ورشة عمل بعنوان "أخلاقيا تحرير الجينات ومناهج البحث"، ويشارك فيها نخبة من العلماء المصريين.

يفتتح الورشة الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويتحدث فى اليوم الأول كل من الدكتور يحيى حليم زكي؛ مستشار مدير مكتبة الإسكندرية، والسير مجدى يعقوب؛ حيث سيتناول إمكانية تطبيق تحرير الجينات فى مرض اعتلال عضلة القلب الموروث، والدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى سابقًا، وستتحدث عن تطبيق البيولوجيا الجزيئية فى تشخيص وعلاج سرطان الثدى.

ويشارك فى الورشة أيضًا الدكتور عادل البلتاجى، رئيس الجمعية الدولية لتنمية الأراضى الجافة، والدكتورة مها غانم؛ مستشارة وزير الصحة، والدكتورة هبة قاسم؛ مديرة الأبحاث الجينية الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وغيرهم. وتتناول الورشة محاور عدة؛ منها أخلاقيات أبحاث الجينوم، وتطورات فى زراعة الأعضاء، وغيرها.