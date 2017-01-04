موعد مباراة مصر وتونس الودية قبل أمم إفريقيا الجابون 2017 والقنوات الناقلة للمباراة

جئنا لنقدم لكم موعد مباراة مصر وتونس الودية قبل بداية منافسات أمم إفريقيا في الجابون في شهر يناير الحالي 2017، تعد تلك المباراة البروفة الأخيرة لكل من الفريقين المشاركين أيضًا في هذه البطولة القارية الهامة، تلك المباراة ستُلعب يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017، لقاء مصر وتونس الودي، سيشهد التشكيل النهائي لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا في الجابون، كما سيشهد التكتيك الفني الذي سيلعب به المدير الفني للمنتخب المصري، كوبر، صاحب الجنسية الأرجنتينية.



موعد مباراة مصر وتونس الودية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة مصر وتونس الودية، حيث ستُقام المباراة يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 على استاد السلام الدولي بحضور عدد لا بأس منه من الجماهير المصرية، كما تقرر ساعة إقامة مباراة مصر وتونس الودية، حيث ستُلعب المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم المعلن بتوقيت القاهرة، بينما ستُقام تلك المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس الودية

حتى الآن والواضح للجميع، إن القنوات التي ستنقل تلك المباراة على هواء مباشرة، هي قناة النيل الرياضية الفضائية، وأيضًا على الأرضية، كما أكدت مصادرنا، إن هناك بعض القنوات الرياضية المصرية تقدمت بطلب نقل مباراة مصر وتونس الودية على شاشتها ولم يُبث في هذا الأمر حتى الآن، ولكن سنقوم بالتحديث لكافة القنوات التي ستنقل تلك المباراة على شاشتها وعلى الهواء مباشرةً فور إعلانها.

أخبار مباراة مصر وتونس الودية

منتخب مصر سيواجه تونس في مصر بتشكيل مختلط من المحترفين والمحليين، كما تأكد إن التشكيل الأساسي الذي ستلعب به مصر، هو تشكيلها الرسمي في كافة مباريات مصر في أمم إفريقيا الجابون 2017، ستحدد كثيرًا تلك المباراة مدى جدية منتخب مصر في البطولة الذي غاب عنها ما يقارب عن 6 أعوام، وللجدير بالذكر، إن القرعة أوقعت مصر في المجموعة الرابعة والتي تضم غانا، مالي، أوغندا، وللعلم، إن أولى مباريات المنتخب المصري في البطولة مع نظيره المالي يوم 17 يناير 2017.

منتخب تونس في مباراته القادمة هي أيضًا آخر بروفة له قبل أمم إفريقيا، ومن المؤكد حتى الآن، إن المنتخب التونسي سيلعب تلك المباراة بجميع المحترفين، ليقف على جميع نقاط القوة والضعف في مجموعته الصعبة للغاية، حيث أوقعت القرعة منتخب تونس ضمن المجموعة الثانية والتي تضم كلًا من الجزائر، تونس، السنغال، زيمبابوي، ومن المعروف للجميع، إن منتخب تونس سيلعب المباراة الأولى له في البطولة مع السنغال يوم 15 يناير، لذا تلك المباراة الودية للمنتخب التونسي هامة جدًا قبل لقائه مع السنغال في أولى مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا في الجابون 2017، ومن المعروف إن منتخب تونس يقع في مجموعة الموت كما بلقبونه

شبكةعيونالإخبارية

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