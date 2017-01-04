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15 يناير آخر موعد لرحيل لاعبى الزمالك

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15 يناير آخر موعد لرحيل لاعبى الزمالك 15 يناير آخر موعد لرحيل لاعبى الزمالك

>كتب أحمد توفيق - عمرو جاب الله

حدد مجلس إدارة الزمالك، 15 يناير آخر موعد لرحيل لاعبى الفريق مثل باسم مرسى وإسلام جمال ورمزى خالد ومعروف يوسف ومصطفى فتحى والزامبى مايوكا، حيث تختلف أسباب رحيل كل لاعب فيهم لكن تم تحديد ذلك الموعد باعتباره آخر ميعاد لرفع أسماء لاعبين من القائمة الأفريقية التى ستشارك فى دورى أبطال أفريقيا.

من المقرر أن يحسم الزمالك خلال الفترة الحالية إمكانية رحيل باسم مرسى وفقاً للعرض المقدم إليه، وكذلك النيجيرى معروف يوسف فيما سيتم حسم إعارة إسلام جمال وأحمد دويدار ورمزى خالد لأحد الأندية المحلية.


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