المنتخب يخاطب أندية الدرجة الأولى لإقامة ودية استعداداً لكأس العالم العسكرية

كتبت لبنى عبد الله

قال العقيد أحمد المهدى مدير المنتخب العسكرى إنه سيخاطب أندية الدرجة الأولى تمهيداً للاستقرار على أحدها لإقامة مباراة ودية، لتجهيز المنتخب فى ظل حصول أغلب أندية الدورى الممتاز على إجازة بسبب توقف مسابقة الدورى العام.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين يومى 7 و9 من الشهر الجارى استعداداً لمنافسات بطولة العالم العسكرية، التى ستقام فى سلطنة عمان خلال الفترة من السادس عشر وحتى التاسع والعشرين من يناير الجارى.

وحقق منتخب مصر لقب كأس العالم العسكري 5 مرات، في حين أن محمد عمر المدير الفنى للمنتخب قد حققها مرتين منهم.

ويستهل المنتخب العسكرى مشواره بالبطولة بملاقاة بولندا فى 17 يناير فى تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة .