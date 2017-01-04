وكيل إمارة القصيم يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية

عبدالعزيز الحميدان

ترأس وكيل إمارة منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بالقصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم، وذلك بمقر إمارة المنطقة، بحضور أعضاء اللجنة كل من أمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم زياد بن علي المشيقح، ومدير عام فرع وزارة الزراعة بالمنطقة المهندس سلمان بن جار الله الصوينع، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين مجلس التنمية السياحية بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح. وفي بداية الاجتماع رحب وكيل إمارة القصيم بالجميع، متمنياً تطوير الجهود المبذولة لتنمية سياحة المنطقة، لتكون منطقة القصيم جاذباً سياحياً مميزاً بين مناطق المملكة بما لديها من مقومات معينة على ذلك. بعد ذلك جرت مناقشة المواضيع الخاصة بتطوير السياحة والتراث الوطني بالمنطقة، التي أكد عليها اجتماع مجلس التنمية السياحية الأخير برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.

كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الخاصة بعمل المجلس ولجان التنمية السياحية بالمحافظات، وكيفية تشكيل لجنة مهرجانات بريدة، وموضوعات أخرى مرتبطة بتطوير مواقع المتنزهات الشتوية بالمنطقة، وطرق الاستعداد للمواسم والإجازات، وغيرها من الموضوعات التي تهم التنمية السياحية بمنطقة القصيم.