مدير جامعة القصيم يدشّن موقع «الميكروسكوب»

دشن د. عبدالرحمن الداود موقع "الميكروسكوب" الطبي الافتراضي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط بكلية الطب بالجامعة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمختلف الكليات، للوقوف على سلامة سير العملية التعليمية، وجاهزية المنشآت والمرافق، حيث التقى بأعضاء هيئة التدريس بالكلية وموظفيها، وعدد من الطلاب.

وقام الداود بجولة تفقدية لأقسام الكلية، حيث زار القاعات الطلابية، ومركز الأبحاث، وعدد من المعامل ومتحف الكلية، بالإضافة إلى وحدة التقويم، ومركز الإنعاش الرئوي، ومعمل المهارات، وغيرها من أقسام الكلية ووحداتها التخصصية.

وأشاد الداود بتميز كلية الطب، وبما يقدمه القائمون عليها من جهود في سبيل الارتقاء بمهنة الطب علمياً وخلقياً، مشدداً على ضرورة استمرار هذا التميز، بالتطوير المتواصل في إمكانيات الكلية العلمية والبشرية، ومؤكداً على الدعم الكامل من إدارة الجامعة، بتوفير كل المتطلبات اللازمة، حتى تستمر الكلية في ريادتها وتميزها.

وقدم د. هاني الشبيلي عميد الكلية، تعريفاً موجزاً بالكلية وأقسامها ووحداتها، وطلابها بالإضافة إلى وحداتها المتعددة، والمعامل المتخصصة، والتي تواكب أحد النظم التعليمية العالمية في مجال الطب، كما قدم نبذة عن رؤية الكلية ورسالتها التي تهدف لخدمة المجتمع في المجال الصحي، بتخريج أطباء مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى علمي ومهني.

والتقى مدير الجامعة أثناء زيارته للكلية، بعدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالكلية، حيث أكد لهم حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان إنجاز أعمالهم في سهولة ويسر، سواء في الناحية التعليمية أو الخدمات الصحية التي تقدمها الكلية للمجتمع، كما استمع منهم إلى شرح موجز عن الكلية ومنجزاتها إضافة إلى التعرف على الإمكانيات والمعامل والأجهزة طبية.