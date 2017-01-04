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حادثة "المطعم التركي" تغير وجهة السعوديين عن سياحة إسطنبـول

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حادثة "المطعم التركي" تغير وجهة السعوديين عن سياحة إسطنبـول حادثة "المطعم التركي" تغير وجهة السعوديين عن سياحة إسطنبـول

وليد السبيعي

أثرت حادثة المطعم التركي الإرهابية، التي وقعت ليلة رأس السنة في مدينة إسطنبول التركية على حركة السياحة من مختلف مدن المملكة الى تركيا، برغم أن الخطوط وطيران ناس استمرا على نفس جداول رحلاتهم المعتادة الى مطاري أتاتورك وصبيحة الدوليين في إسطنبول.

وقال وليد السبيعي رئيس لجنة وكالات السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تصريح "للرياض" توجد العديد من حالات الغاء لرحلات السعوديين أو تأجليها لقصد السياحية الى تركيا، إثر هذا الحادث الأرهابي الأليم، وخاصة أن هناك متفرقة شهدتها إسطنبول خلال الأسابيع الأخيرة من العام المنصرم 2016، كما أن هناك تأثيرا متوقعا أكثر على قرار التغير أو التأجيل للحجوازت التي ستكون في الإجازة الدراسية بالمملكة بين الفصلين المقبلة بعد أربعة أسابيع تقريبا . من جهته توقع مصطفى أحمد المسؤول عن وكالة سفر وسياحة تركية، تركز على تقديم خدمات سياحية للسياح الخليجيين والعرب، "أن يكون تأثير الحادثة الأخيرة المؤلمة مؤقتا، مع اهتمام التركية بتأمين أوضاع السياح من كل دول العالم ، والتركيز على توفير أقصى درجات الأمان في عدد من المواقع السياحية المشهورة في اسطنول، منوها الى أن الحركة ستعود الى معدلها الطبيعي خلال شهرين مع اطمئنان الناس لعدم تكرار مثل هذه الحوادث الإرهابية التي تعاني منها دول المنطقة، وحتى الدول الأوربية السياحية.

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