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خروج تسعة مصابين سعوديين من المستشفيـات التركية

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خرج مساء أمس تسعة مصابين ما بين رجال ونساء من المستشفيات التركية على إثر إصابتهم في العملية الإرهابية الجبانة في أحد مطاعم إسطنبول .

وأوضح الوزير المفوض في القنصلية العامة في إسطنبول عبدالله الرشيدان لـ"الرياض" عن خروج تسعة مصابين سعوديين من عدد من المستشفيات التركية وحالتهم الصحية جيدة، ويتوقع خروج أربعة آخرين خلال ثلاثة أيام قادمة، وأضاف بأن أحد المصابين تم أجراء عملية له وحالته مستقرة ومصاب آخر إصابته بسيطة ويتوقع خروجه اليوم الاربعاء، وأكد بأن القنصلية أنهت إجراء نقل ستة جثمانين حتى مساء أمس الثلاثاء وسوف يتم نقل جثمان امرأة واحدة اليوم الاربعاء لمسقط رأسها في المملكة، ودعا أي مواطن يتعرض لأي أذى لا قدر الله التواصل على الفور عبر الهواتف أو موقع القنصلية الالكتروني أو على حساب القنصلية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر . يذكر أن عدد المتوفين السعوديين في الحادثة الإجرامية سبعة متوفين ثلاثة رجال وأربع نساء وعدد المصابين 13 سبعة رجال وست نساء .

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