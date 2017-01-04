لجنة شباب الرياض الاستشارية تبدأ برامجها التدريبية

بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وضمن خطة عمل لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للشباب، نفذ "برنامج تأهيل اللجان الشبابية في المناطق"، وذلك على مدى يوم تدريبي كامل.

ويشكل هذا البرنامج إحدى مبادرات مركز الملك سلمان للشباب، ويشمل ثلاثة محاور: (مهارات الاتصال الفعال، بناء فرق العمل، إدارة المشاريع)، ويهدف إلى تزويد الشباب بالمعلومات والمهارات اللازمة لبناء اتصال فعال، والقيام ببناء وإدارة فرق العمل بجدارة عند تأسيس وإدارة المشاريع.

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة سيكون لها دور كبير في أعمال مجلس المنطقة وفق توجيه سمو أمير الرياض إبان ترأس سموه اجتماعها الأول، مؤكداً سموه أن أعضاء اللجنة من الشباب والشابات يقدمون الرؤى والأفكار التي يحتاجونهم، مما يتطلب أهمية تقديم مقترحاتها التي تناسب هذه الفئة العمرية.

وتسهم اللجنة في تحفيز الشباب على العطاء والانتماء والولاء وتمكين الشباب من المشاركة في بناء المجتمع والاستفادة من طاقاتهم، وتعمل على التواصل ما بين اللجنة والمراكز المتخصصة والمهتمة بفئة الشباب والعمل على تكوين لجان فرعية في المحافظات والعمل على تنمية القيم الوطنية في نفوس الشباب وتبني المبادرات الاجتماعية الهادفة وتوسعة مشاركة الشباب في الأنشطة التنموية.