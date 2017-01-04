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الحملة الوطنية توزيع المساعدات الإغاثية لـ1595 عائلة سورية في لبنان

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وزعت الحملة الوطنية المساعدات الإغاثية والمتمثلة بالكسوة الشتوية وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية على 1595 عائلة سورية بواقع 9570 مستفيدًا في لبنان ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها في هذا الوقت وهي «شقيقي دفؤك هدفي 4» و»شقيقي سفرتك هنيئة» وشقيقي صحتك غالية» خلال المحطة الثالثة والأربعين.

وجرى خلال هذه المحطة توزيع الكسوة الشتوية التي تنوعت مابين البطانيات والجاكيتات والكنزات والقبعات الشتوية وغيرها من المساعدات التي تغطي كل احتياجات أفراد الأسرة، وأطقم الأواني المنزلية والتي تلبي الاحتياج الفعلي لهم من ملحقات المائدة، بالإضافة إلى حقيبة العناية الشخصية والتي تغطي احتياج الفرد من المواد الأساسية للعناية الشخصية.

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن الحملة تعمل بشكل دؤوب من خلال مكتبها في لبنان على إيصال المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها من اللاجئين السوريين، وتوزيعها عليهم بما يتوافق وتقلبات الطقس خاصة في المناطق شديدة البرودة، منوهًا إلى أنه سيجري مواصلة توزيع المساعدات الإغاثية خلال المحطات القادمة وفقًا لجدول زمني واضح ومعد خصيصًا لهذا الغرض.

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