(واس) و(نبراس) توقعان اتفاقية تعاون لمكافحة المخدرات

وقّع رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» عبد الإله بن محمد الشريف امس، "اتفاقية تعاون"، يتم بموجبها دعم خطط اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي تخدم جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- في رعاية أبناء وبنات الوطن وحمايتهم من المخدرات.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والتنسيق بين الجانبين في تعزيز المسؤولية الاجتماعية عبر شراكات إعلامية لنشر ثقافة الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات الوخيمة على الفرد والمجتمع، ونشر العلم والمعرفة الصحيحة، إضافة إلى المشاركة في تصميم وتنفيذ وتطبيق البرامج التوعوية والوقائية من المخدرات والظواهر المرتبطة بها، والعمل على الحد من مشكلة المخدرات من خلال العمل الوقائي والعلاجي.

وأوضح رئيس وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الاتفاقية تعد واحدة من الاتفاقيات التي سعت (واس) إلى إبرامها مع العديد من الجهات لتعزيز دورها الإعلامي التوعوي المعني بنقل الأخبار والصور والرسوم التوضيحية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي وخصوصاً في جوانب مهمة مثل مكافحة المخدرات .

وقال: إن (واس) بصفتها جهازاً إعلامياً مؤسسياً لها خبرات واسعة في مجال صناعة ونقل المعلومة والتفاعل مع الأحداث بطريقة احترافية، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستسهم بحول الله تعالى في تقديم المفاهيم الصحيحة حول المخدرات وسبل محاربتها، ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع كافة ، ونقلها الجهود المبذولة في هذا الجانب إلى القارئ بشكل موضوعي يوضح أهميته، ويوصل فكرته بسلاسة من جانب آخر.

وأكد الحسين أن وكالة الأنباء السعودية، تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التراكمية الكبيرة لدى أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في تعزيز رسالتها ونشرها إلى فئات المجتمع كافة .

وبين أن "واس" تستشعر مسؤوليتها الكبيرة تجاه قضية المخدرات، وتعمل بكل ما تملك من أدوات لمحاربتها والقضاء عليها.

من جهته قال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»: إن اتفاقية التعاون بين (واس) و(نبراس) تعد من معززات العمل الوقائي ضد آفة المخدرات.

وأشار إلى أن الاتفاقية تركز على التعاون الإعلامي مع (واس) كونها أحد رواده المتميزين، وللإفادة من الخبرات والإمكانيات الإعلامية الكبيرة التي تمتلكها .

وقال الشريف: إن توقيع مثل هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من دور الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وحرصها على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الصادرة بقرار مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات الذي أطلق برعاية ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، جاء ليكون مظلة العمل الوقائي في المملكة .

وأكد أهمية مثل هذه الاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات الإعلامية لما لها من دور كبير في التوعية ورفع مستوى الوعي كونه الوسيلة الأنجع للقضاء على ظاهرة المخدرات.

وأعرب الشريف عن شكره لصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة "سابك"، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على الجهود التي قدمتها الشركة ودعمها لبرنامج "نبراس"

وأشار إلى أن مشروع "نبراس" مشروع شامل وعالمي يخضع للمعايير الدولية ويرسم خارطة طريق موحدة لكل المؤسسات الحكومية والأهلية لتسير في اتجاه واحد وهو إنقاذ المجتمع من آفة المخدرات، كما يسعى لإيجاد بيئة خالية من المخدرات من خلال نشر ثقافة الوقاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، واستغلال وسائل الإعلان لتعزيز القيم الإيجابية والتشجيع عليها، ويقدم خدمات متعددة منها خدمة الاتصال المجاني لسهولة التواصل مع المجتمع (1955)، تحت إشراف مباشر من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمبادرة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والعمل على الحد من مشكلة تعاطي المخدرات.

وبيّن أن المشروع صُمم تحت إشراف نخبة من الباحثين والمختصين في مجال الوقاية من المخدرات، وتم تصميمه ليكون مشروعاً متكاملاً يغطي مختلف الجوانب ويستهدف كل فئات المجتمع، وذلك عبر (8) برامج وهي (برنامج التعليم - برنامج الأسرة والطفل- برنامج نجوم نبراس - برنامج الإعلام والإعلام الحديث - برنامج الأبحاث - برنامج الشبكة العالمية المعلوماتية عن المخدرات "جناد -المركز الوطني للاستشارات الإدمان 1955 وبرنامج المرصد السعودي .

وأوضح أن أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أطلقت خلال الفترة الماضية عدداً من ورش العمل للتحضير لتنفيذ برنامج مختص بتعزيز القيم لدى الأطفال كتجربة أولى، سعياً من «نبراس» لإكساب الأطفال عددا من القيم ذات الأهمية التي تسهم في حمايتهم وبناء شخصيتهم؛ لتجعلهم أطفالا فاعلين وبعيدين عن محيط المخدرات والتعاطي.

وتمنى من الجميع استمرار التعاون وتوحيد الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية والأهلية وكذلك التعاون مع وسائل الإعلام لجهودها التثقيفية والتوعوية في الكشف عن أضرار المخدرات، مؤكداً أن الإعلام شريك مهم وأساسي في المشروع الوطني لمكافحة المخدرات، وننتظر من وسائل الإعلام التقليدية منها والجديدة أدواراً متعددة وجهوداً مكثفة للإسهام في محاربة المخدرات، وإبراز الجهود الكبيرة التي يضطلع بها المشروع.

وأوضح أن سمو ولي العهد دشن مؤخرا ثلاثة برامج إلكترونية هي أكاديمية نبراس للتدريب الإلكتروني، ونجوم نبراس الرياضي، وتطبيق نبراس ، مشيرا إلى أن أكاديمية نبراس للتدريب تعد أكاديمية علمية تقدم خدمات (للتدريب والتعليم عن بعـــد) من خلال شبكة الإنترنت ، وتأتي أكاديمية نبراس في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حول الخطة الوطنية لتقنية المعلومات بالتركيز على التدريب والتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، نظرا للزيادة المطردة في المتلقين للتدريب والتعليم من الجنسين من جهة، وترشيداً للإنفاق المالي من جهة أخرى، إضافة إلى عدم توافر الكوادر التعليمية في جميع التخصصات والمساقات الأكاديمية.

وعن مزايا الأكاديمية بيَّن الشريف أنها غير مقيدة بالمكان ولا بالزمان، ولا ينتهي بوقت معين وذلك لتوفر الحقيبة التدريبية لديه، كما أنه تعليم فردي - غير متقيد بالمجموعة - توفير المال والوقت وتوفير عناء الذهاب والإياب والسفر إلى المدن "تخفيض التكلفة".

وفيما يخص برامج الأكاديمية لفت إلى أنها تقدم العديد من الدورات في مجموعة كبيرة من المجالات المعرفية؛ مما يحقق العديد من المهارات التي تتطلبها عملية التدريب على اختلاف مستوياتها، ويقوم بإعداد البرامج التدريبية فريق من أعضاء هيئات التدريس المتميزين في مختلف الجامعات العربية، بإشراف عدد من المختصين والخبراء في برامج التدريب الإلكتروني. كما تقدم برامج إدارة وتسويق - فندقة وسياحة - تنمية ذاتية - أسهم واستثمار- التربية وعلم النفس - صحافة وإعلام- الأسرة وعالم المرأة الطفل بهدف الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتفعيل دور الأسرة في العمل الوقائي وزيادة الوعي بأخطار المخدرات وبالتالي خفض نسبة الجرائم المرتبطة بها، وتعزيز القيم الاجتماعية من خلال المشاركة التطوعية.

حضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس وكالة الأنباء السعودية أحمد بن إبراهيم العوض، ومدير عام الإدارة العامة للتحرير علي بن هجّاد الزهراني. ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة اللجنة محمد البدراني، ومدير إدارة البرامج العلاجية والتأهيلية علي الشيباني .

عبدالله الحسين وعبدالإله الشريف خلال توقيع الاتفاقية