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الشلهوب لـ «الرياض» هوية مقيم البديل لرخصة الإقامة ولا حاجة لاستبدالها

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الشلهوب لـ «الرياض» هوية مقيم البديل لرخصة الإقامة ولا حاجة لاستبدالها الشلهوب لـ «الرياض» هوية مقيم البديل لرخصة الإقامة ولا حاجة لاستبدالها

أعلن حساب المديرية العامة للجوازات في ( تويتر ) عن تنفيذ اكثر من 26 مليون عملية ، تم تنفيذها لهوية مقيم لعام 1437هـ . حيث بلغت عمليات الإصدار ((2,301,725 )) عملية ، وبلغت عمليات تجديد هوية مقيم ((8,160,958 )) عملية ، فيما جاء مجموع عمليات الطباعة لهوية مقيم ((14,623,777 )) عملية ، وبلغ عدد ارساليات هوية مقيم عن طريق خدمة واصل(( 1,343,542 ))هوية.

وكشف المتحدث الرسمي للجوازات الرائد طلال الشلهوب " للرياض " ان هوية مقيم هي البديل لرخصة الإقامة والتي تم استبدالها مطلع العام الماضي 1437هـ وتحمل العديد المزايا والصفات الامنية ولا حاجة لاستبدالها حيث ان صلاحية كرت هوية مقيم يمتد إلى خمس سنوات مع الالتزام بتجديدها سنوياً عبر النظام الآلي من قبل صاحب العمل ، ولا تحتوي على تاريخ نهاية بل تاريخ الاصدار أو التجديد .

وقال الشلهوب: ان هوية مقيم تأتي بدون أي تغيير بالرسوم النظامية وبدون أي تعديل لنظام الإقامة والعمل، حيث يوجد أنظمة ووسائل تبين تاريخ نهاية هوية مقيم :

-للبنوك والفنادق وشركات تأجير السيارات والجهات ذات العلاقة ببرنامج ( يقين ) .

-رجال الأمن في الميدان اجهزة قارئة لباركود هوية مقيم للتأكد من وضعها وصلاحيتها ولتطبيق عقوبات عدم تجديد الإقامة .

-من تطبيق الجوازات للهواتف الذكية .

-من بوابتي أبشر ومقيم .

-الرسائل النصية .

وأضاف الشلهوب انه يتوجب عند تغيير الاقامة السابقة والحصول على هوية مقيم يجب استخدام بوابة (مقيم وابشر ) وعمل خدمة الكترونية تستوجب تغيير الاقامة مثل : التجديد ، الإصدار ، نقل الخدمات ، تعديل المهنة ، التلف ، الفقدان .

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