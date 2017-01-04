جامعة الملك سعود تستضيف رواد الأعمال

ضمن سلسلة لقاء رواد الأعمال السعوديين بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، استضافت الكلية رائدي الأعمال السعوديين سامي الحلوة والمهندس محمد الجوير، وأكد المختص في تقنية المعلومات والتطبيقات الإليكترونية سامي الحلوة أن سوق التطبيقات يشهد نمواً متصاعداً، داعياً المستثمرين من فئة الشباب إلى التوجه لهذا القطاع الفتي، ولفت الحلوة إلى أهمية دعم الكفاءات الشابة مشدداً على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص مستشهداً بتجربته الشخصية وكيف واجه العديد من الصعوبات في تصنيف المنتجات من خلال التطبيق.

وشدد الحلوة خلال لقائه أن خبرته في مجال تقنية المعلومات قادته لخوض التجربة في بناء تطبيق يسهل عملية شراء احتياجات المنزل اليومية بشكل احترافي.

وضمن لقاءات السلسلة بيّن المهندس محمد الجوير العديد من الخطوات التي من شأنها أن ترقى بالأعمال الصغيرة لمصاف الأعمال التجارية الكبرى، مشدداً على أهمية الصبر من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لأي مشروع تجاري.

وفي ختام اللقاء شكر الدكتور عبدالرحمن العالي رئيس مجلس برامج الدراسات العليا في كلية إدارة الأعمال الضيوف وكذلك فيصل فقيهي ومحمد العمار على جهودهما في تنسيق هذه اللقاءات.