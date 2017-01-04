إنشاء أول مركز للخدمات البلدية مؤشر لـرؤية المملكة 2030

عبر مواطنون عن بالغ سعادتهم للنقلة النوعية التي أحدثتها أمانة منطقة الرياض إنشاء أول مركز للخدمات البلدية "خدمة الضيف" الواقع في مجمع النخيل مول ـ شمال العاصمة الرياض. وأكد المواطنون في تقييمهم لعمل المركز وأداء الموظفين فيه، وحسن الاستقبال واعتبار المستفيد من الخدمة البلدية هو ضيف وليس مراجع أنّ ما لمسوه يعد نقلة نوعية يصعب وصفها، بل اعتبر الضيف المواطن بدر فيحان الذيابي في حديثه وتقييمه للمركز البلدي الأول "باختصار.. أنتم أبطال رؤية 2030... وها نحن نستشرف علاماتها بإذن الله"

الضيف المواطن عبدالله السناني كان حديثه أنّ أمانة منطقة الرياض بإنشائها لهذا المركز الخدمي كشف لنا قدرتنا في المملكة أن نتفوق وأن نتقدم، وأننا لسنا أقل من دول مجاورة لنا استطاعت أن تحقق تطوراً في خدماتها من خلال الاهتمام بالمراجع، ويكفي أن يحسب لأمانة مدينة الرياض مشكورة أن حولت مسمى المراجع إلى ضيف قولاً وعملاً، فما لمسته من حسن الاستقبال والجلوس مع الموظف وتناول القهوة، أمراً يعجز الوصف في ظل أن الخدمة المقدمة هي من جهة حكومية لم نعتاد منهم كحال الجهات الحكومية الأخرى مثل ذلك التعامل والضيافة.

وفي السياق نفسه، زاد الضيف الحميدي المطيري سعادته البالغة لمركز الخدمات البلدية والتعامل المميز والإنجاز، معتبراً أن المركز سيزيل ما يشوب عمل البلديات الفرعية من بيروقراطية في التعامل والتأخير في إنجاز المعاملات، كما أن موقع المركز في مجمع تجاري ساهم في توفير مواقف مع إمكانية الاستفادة من إنجاز أي معاملة في التسوق داخل المجمع، وهذه نقطة تحسب لأمانة مدينة الرياض على اختيار هذا الموقع.

الضيف سلطان الشهري: اختصر حديثه بقوله "الابتسامة المفقودة وحسن الاستقبال من موظف الاستقبال الحكومي وجدتها هنا في مركز الخدمات البلدية.

الضيف أحمد العنزي: أكد أن استقبال الموظفين والتعامل كان أكثر من رائع، وبدون مبالغة يعد هذا المركز أنموذج يجب أن يحتذى فيها في الدوائر الحكومية على الإطلاق، متمنياً الاستمرار على هذا النهج والمستوى، معتبرا أن سهولة الوصول للمركز وموقعه وسرعة تنفيذ الخدمة وسهولة الإجراءات عناصر تؤكد نجاح عمل هذا المركز.

الضيف داود العيسى: أكد أن مركز الخدمات البلدية في تجهيزه والاستقبال والموظفين وإنجاز المعاملة يعد حدثاً فريداً في القطاع الحكومي، بل فاق حتى القطاع الخاص مثل البنوك والاتصالات في حسن التعامل، داعياً من المسؤولين في أمانة منطقة الرياض أن تكون جميع فروع الأمانة مثل هذه المركز.

هذا وكان معالي الوزير قد افتتح المركز الشهر الماضي وتنمى أن تُحدث مبادرة مراكز "بلدي" نقلة ًنوعيةً في عالم خدمة المستفيدين من الخدمات البلدية على مستوى المملكة، والتحول من مفهوم التعامل مع "المراجعين" إلى مفهوم التعامل مع خدمة "الضيوف" وتقديم خدمات عالية الجودة بأسلوب نموذجي قائم على أعلى معايير والكفاءة والاحترافية في قطاع البلديات.

تجهيزات متكاملة لمكاتب «خدمة الضيف»