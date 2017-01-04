ختام مشاركة التنمية الاجتماعية في معرض «منتجون 4»

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، أمس، مشاركته في معرض المستثمرات من المنزل "منتجون 4" الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية، واستمر لمدة سبعة أيام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وهدفت المشاركة إلى تعريف المجتمع بفئات الوزارة المنتجة من المشمولين بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية النسائية من خلال عرض أعمالهم الفنية ومنتوجاتهم اليدوية، مثل اللوحات التشكيلية واكسسوارات الزينة والمشغولات الصوفية بأنواعها، إضافةً إلى استعراض مواهب وإمكانات المشاركات في عدد من المجالات كالتصوير والتصميم وبعض المجالات الاخرى.

كما شارك مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بعرض مجموعة من أطقم السجاد والملابس الشعبية وعلب الهدايا الفاخرة لعدد من الأسر المنتجة العاملة، فيما شاركت إدارة شؤون المرأة بمكتب عمل الرياض بركن تعريفي عن خدماتها وأنظمتها عبر مطبوعات وكتيبات تم توزيعها على زوار المعرض، إضافةً إلى استقبال الاستفسارات والرد عليها.

وعدت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإشراف النسائي بمنطقة الرياض هيلة المكيرش المشاركة نتاجاً لبرامج الحرف اليدوية والحزم التدريبية والتوجه المهني المقامة داخل الفروع النسائية، الهادفة إلى تمكين الفئات المشمولة برعاية الوزارة من تنمية مهاراتها وإبراز مواهبها وقدراتها للمجتمع لتحقيق تطلعاتها في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتجاوز جميع الحواجز الاجتماعية التي قد تقف عائقاً أمامها.