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حزب العدالة والتنمية المغربى يقرر إبعاد "الاستقلال" من تشكيل الحكومة

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حزب العدالة والتنمية المغربى يقرر إبعاد "الاستقلال" من تشكيل الحكومة حزب العدالة والتنمية المغربى يقرر إبعاد "الاستقلال" من تشكيل الحكومة

>(أ ش أ)

ذكر موقع "360" المغربى أنه بشكل رسمى أصبح حزب الاستقلال خارج المغربية، بعد أن أعلن حزب العدالة والتنمية أنه سيمضى قدما فى تشكيلة الحكومة دون حزب الاستقلال، ليعقب ذلك بيان صدر قبل قليل، يشكر الاستقلال لدعمه له فى بيانه الأخير.

وجاء فى بيان حزب العدالة والتنمية المغربى الصادر قبل قليل: "تثمينا لقرار برلمان الاستقرار، القاضى بدعم حكومة بنكيران بغض النظر عن مشاركته أو عدمها فى الحكومة".

ورغم أن بيان العدالة والتنمية جاء من حيث الشكل غير حاسم فى شأن إشراك الاستقلال فى الحكومة، فإنه كان بيانا، لـ"تفادي" الإحراج، كما صرحت بذلك مصادر لموقع (360) حيث أن القرار صدر يوم السبت الماضى فى اجتماع مغلق للأمانة العامة لحزب العدالة، بعدم دخول الاستقلال فى الحكومة، بعدما أقنع بنكيران قيادات العدالة والتنمية بالأمر.

وقال (360) إن التشكيلة الحكومة باتت رسميا تضم كلا من حزب العدالة والتنمية، الفائز فى الانتخابات، وحزب التقدم والاشتراكية حليفه الرسمي، و حزب التجمع الوطنى للأحرار الذى قرر التحالف مع العدالة والتنمية إلى جانب حزب الحركة الشعبية.

واتخذ قرار التخلى عن حزب الاستقلال يوم السبت الماضي، غير أنه ساد تكتم شديد عن الإفصاح عن الخبر، حيث تزامن مع انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطنى لحزب الاستقلال، الذى خرج بخلاصة مفادها انسحاب شباط من المشاورات، ودعم الحكومة أيا كان موقع الاستقلال منها، بيد أنه لدواع "أخلاقية" آثر حزب العدالة والتنمية تأجيل الإعلان عن الخبر، فى انتظار إخطار حزب الاستقلال بالأمر.

وبهذه الانفراجة، بات الإعلان عن الحكومة المقبلة مسألة وقت، بعد نحو 3 أشهر من التعطل "البلوكاج" الحكومي، ووصول المشاورات بين الأحزاب إلى الطريق المسدود.


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