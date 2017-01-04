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بالصور.. "سلاما لمصر" يجمع المسلمين والمسيحيين بالكنيسة الكاثوليكية بأسيوط

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بالصور.. "سلاما لمصر" يجمع المسلمين والمسيحيين بالكنيسة الكاثوليكية بأسيوط بالصور.. "سلاما لمصر" يجمع المسلمين والمسيحيين بالكنيسة الكاثوليكية بأسيوط

>أسيوط – هيثم البدري

قال الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، إن صلاتنا من أجل أن يعم السلام ربوع مصرنا الغالية، والصلاة من أجل شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وشهداء الكنيسة البطرسية بالقاهرة ضحايا الإرهاب الغاشم، موجهًا الشكر للقيادة السياسية الحكيمة ولحماة الوطن من رجال قواتنا المسلحة البواسل قائلاً "صلاة نرفعها إلى الله ليحل السلام على جميع الشعوب فى يوم السلام العالمى فى مبادرة طرحتها الكنيسة الكاثوليكية منذ خمسين عامًا ليكون الأول من يناير من كل عام يومًا للسلام نرسل فيه رسالة إلى كل الشعوب بأن يعم السلام العالم أجمع".

 - الاقباط يحتفلون مع المسلمين بالصلاة
> الأقباط يحتفلون مع المسلمين بالصلاة

جاء ذلك خلال احتفالية يوم الصلاة والدعاء من أجل السلام، والذى نظمته اللجنة المصرية للعدالة والسلام بمحافظة أسيوط التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أمس الثلاثاء، بعنوان "سلامًا لمصر"، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط.

 اطفال يغنون من اجل السلام
> أطفال يغنون من أجل السلام

وحضر الصلاة نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف، والأب كيرلس نجيب ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذوكسية، والقس رفيق ثابت ممثلاً عن الكنيسة الإنجيلية، والشيخ أحمد عبدالعظيم نائبا عن المنطقة الأزهرية بأسيوط، والأب متى شفيق رئيس مكتب التنمية الإيبارشى والأب مرقس يوسف مدير مكتب العدالة والسلام، وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم صلاح فتحى والدكتور محمود مهنى، وبمشاركة مؤسسة صوت الشباب للتدريب والتنمية، وبحضور محمود عبد اللاه ومحمد العادلى ومحمد كمال أبوحطب أعضاء اللجنة المركزية لاتحاد شباب أسيوط، وممثلى مختلف الكنائس والقيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامى وممثلى الأوقاف والأزهر بالمحافظة.

 ائمة اسيوط اثناء حضورهم الاحتفال
> أئمة أسيوط أثناء حضورهم الاحتفال

ودعا الشيخ محمد العجمى محمود وكيل وزارة الأوقاف – خلال كلمته – المولى عز وجل أن يصرف عن الأمة العربية وعن الشعوب العربية البلاء وأن يحفظ شعبا وقيادة، وأن يرحم شهداءنا من رجال مصر البواسل ومواطنيها الأبرياء، وأن يعم السلام ربوع البلاد وأن يرحل الإرهاب عن مصرنا الغالية، وأن يحفظ أرضنا قادة وشعبًا.

 جانب من الاحتفال
> جانب من الاحتفال

وطالب الأب كيرلس نجيب ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية بأسيوط، جميع الحضور برفع أيديهم والصلاة والدعاء للسلام باسم كل طفل يتيم فقد والده أو والدته وباسم كل أم فقدت ابنها أو زوجها، مشيرًا إلى أن مصيرهم الجنة لأنهم كانوا ضحية إرهاب غاشم لا يعرف معنى السلام.

 كورال الاطفال اثناء الاحتفال (2)
> كورال الأطفال أثناء الاحتفال

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم – خلال كلمته – "ما أحوجنا فى هذه الأيام وهذه الظروف، علينا أن نتوجه إلى الحق عز وجل، طالبين منه أن يرفع مقته وغضبه عنا وعن الأمة العربية والعالم أجمع لكى يعم السلام والخير".

 كورال الاطفال اثناء الاحتفال
> كورال الأطفال أثناء الاحتفال

 كانت الاحتفالية قد بدأت بكلمة الافتتاح للقمص مرقس يوسف، ثم قصيدة بعنوان السلام وأغنية حلم السلام والعرض المسرحى بعنوان "مولد أهل مصر" لفرقة الصخرة الفنية للأعمال المسرحية، والذى عرض صورًا ونماذج من حياتنا منها "التحرش الجنسى" و"تعاطى المخدرات" و"ضحايا الإرهاب الغاشم" و"شهداء القوات المسلحة والشرطة"، ثم عرض نشيد السلام لفريق مدرسة النوتردام بأسيوط ثم أدعية من أجل السلام ألقاها ممثلون عن الكنيسة الأرثوذوكسية والأوقاف والكنيسة الأنجيلية والكنيسة الكاثوليكية.

 

وفى نهاية الاحتفالية تم إشعال الشموع وترديد الأدعية والصلاة من أجل أن يعم السلام.


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