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بالصور.. "نساء الجنوب" تنظم حواراً للرد على شائعة غلاء رسوم الزواج

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بالصور.. "نساء الجنوب" تنظم حواراً للرد على شائعة غلاء رسوم الزواج بالصور.. "نساء الجنوب" تنظم حواراً للرد على شائعة غلاء رسوم الزواج

>أسوان – عبد الله صلاح

 

نظمت رابطة نساء الجنوب بمحافظة أسوان، لقاءاً حوارياً، مساء أمس الثلاثاء، بنادى أسوان الرياضى، للرد على شائعات غلاء رسوم الزواج، وتيسير نفقات الزواج، بحضور ممثلين من المجتمع المدنى والأوقاف ونقابة المأذونين الشرعيين والنقابات العمالية والتربية والتعليم ومديرية الصحة والسكان، والإعلاميين.

 

وتناول الحوار تكذيب شائعة زيادة الرسوم المقررة على عقود الزواج والإعلان الحضورى والغيابى حتى ثبت أنها أخبار كاذبة، كما أكدت وزارة العدل ضرورة الالتزام بالرسوم المقررة قانونياً بكل دقة حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية، مؤكدين أن بث هذه الشائعات تمثل خطورة على المجتمع.

 

كما تناول الحاضرون الحديث عن المغالاة فى تكاليف الزواج، وتكاتف المجتمع فى صد هذه الظاهرة تيسيراً على الشباب والفتيات فى الحصول على فرصة فى الزواج فى ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الزواج خلال الفترة الحالية.

 

 

 

 


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