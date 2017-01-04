حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 4/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. حالتك المزاجية السيئة تؤثر على يومك بشكل عام

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة.

برج السرطان على الصعيد المهنى:

تغير حالتك المزاجية يجعلك أكثر حذراً، والتحكم فى ميزانيتك سيكون فى صالحك فى الأيام القادمة، بعد التخلى عن السلع الترفيهية التى تكلفك كثير من الأموال.

على الصعيد العاطفى:

استمرار حالة الحب بينك وبين شريك حياتك، والدعم المعنوى فى الفترة الحالية سيوطد من الرابط الأسرى، حيث يظهر المعدن الأصيل لكل طرف.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

حالتك المزاجية تدفعك إلى الابتعاد عن ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية، وسيكون شاى الأعشاب بديلاً عن الرياضة التى اعتدت عليها للحفاظ على رشاقتك ولياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يسود جو من الهدوء فى حياتك الأسرية، وتفضل البقاء فى منزلك مع العائلة، حتى تتخلص من الحالة المزاجية السيئة بسبب الأجواء الروتينية فى العمل، والحاجة إلى التواجد مع الأصدقاء أصبحت ملحة لتساعدك على التخلص من الملل.