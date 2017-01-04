حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 4/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. بداية جديدة فى حياتك المهنية

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة مع الأشخاص الذين يجيدون التعامل معه، فضلاً عن تعلقه الكبير بعائلته والتقاليد الاجتماعية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

التطور التكنولوجى يسير بشكل سريع جداً، وستدرك اليوم عددا من المهارات الخاصة بك فى مجالات التكنولوجيا، وستكون بداية جديدة لك فى حياتك المهنية.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

عودة الاستقرار إلى حياتك العاطفية بعد حالة التوتر التى شهدتها أمس بسبب حركة الكواكب واضطرابها، وعليك بالحفاظ على هدوءك حتى تتخلص من مشاكلك مع الحبيب.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

حالة الصحية فى قمة ازدهارها اليوم، والظروف مناسبة لممارسة عدد من التمارين الرياضية المفضلة مثل ألعاب القوى والجرى، بالإضافة إلى ممارسة اليوجا.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

يتوقع علماء الفلك أن يكون مستقرا إلى حد كبير على الصعيدين المهنى والصحى، واستقرار تدريجى بطىء على نطاق المنزل لكن فى جميع الحالات أنت اليوم من المحظوظين.