حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 4/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى انتقادات من شخص مقرب تقبلها بهدوء

نقدم لمولود برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز أبناؤه بالذكاء الشديد والقدرة على إرضاء من حوله ويتميز أيضًا بالدبلوماسية والقدرة على الاعتراف بالخطأ وتتميز فتاة الميزان بأنها قادرة جدًا على التحكم فى قلبها.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

تتلقى بعض الملاحظات والانتقادات من شخص قريب منك فى ما يخص مسارك المهنى، كن متقبلاً لهذه الملحوظات واعمل بها واحرص على تغيير خطة العمل الخاصة بك قبل ارتكاب خطأ لا يمكنك التراجع عنه ومن المتوقع أن يكون دخلك متكافئًا مع نفقاتك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

من المفترض أن تمنحك العلاقة العاطفية السعادة وأن ترسم الابتسامة على وجهك وإن لم تكن مصدرًا لهذا الفرح عليك أن تراجع نفسك بشأنها وتنظر لها بموضوعية وتقيم تصرفاتك أيضًا كما تقيم تصرفات الشريك.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

اليوم مناسب جدًا للأنشطة فى الهواء الطلق، جميع الضغوط ستنزاح بعيدًا اليوم وستشعر بالحيوية والانتعاش بشكل مثير للدهشة، وستتمكن من معالجة أى مهمة حتى تلك التى أجلتها من قبل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

أشخاص فى مواقع رسمية يؤخرون عملك بدافع من ضغائن شخصية فى الماضى، وهذا قد يسبب قلقًا كبيرًا بالنسبة لك وقد يؤثر على مشاريعك فى المستقبل ولكن عليك أن تتحلى بالهدوء وألا تظهر التوتر لأن هذا سيشجعهم على المزيد.