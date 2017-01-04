مصدر أمنى: استمرار حجز أحمد ماهر وعرضه على النيابة لاتهامه بالتظاهر

كتب محمد إبراهيم

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، استمرار حجز الناشط بحركة 6 إبريل أحمد ماهر داخل قسم شرطة عابدين.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أن أسباب عدم الإفراج عن أحمد ماهر برغم من انتهاء حبس الناشط بالحبس 3 سنوات، وذلك لعرضه على النيابة العامة لتحقيق فى إحدى القضايا المتهم فيها، والمعروفة إعلاميا بالتظاهر أمام منزل وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم بالملابس الداخلية.

وكانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت فى ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه والمراقبة لمدة مماثلة.

وأيدت محكمة النقض حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسى أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة.