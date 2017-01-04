بالصور.. أهالى قرية بالشرقية يطالبون بتخصيص أرض لإنشاء مركز شباب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب أهالى قرية كفر النصيرى التابعة للوحدة المحلية بهربيط مركز أبو كبير محافظة الشرقية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية، بإصدار قرار تخصيص لإنشاء مركز شباب للقرية والقرى المجاورة.

وقال محمد عبد القادر الديدامونى المرشح لمنصب عمدة كفر النصيرى ومن أهالى القرية أن القرية بها مساحة 1فدان و33 قيراطا يستخدمها شباب القرية كملاعب لمركز شباب القرية وان الارض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومربوطة كوحدة إيجارية باسم مركز شباب كفر النصيرى منذ عام 1963 وتم سداد الإيجارات المتأخرة على قطعة الأرض.