أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 4/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. دع حبيبك يذهب اليوم

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 4/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. دع حبيبك يذهب اليوم حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 4/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. دع حبيبك يذهب اليوم

>كتبت مى الشامى

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

 

برج الثور على الصعيد المهنى:

 تشعر بالطموح للغاية اليوم، وقد تأتيك فرص جديدة لتنفتح فى مكان عملك، وسوف تكون حريصا جدا على الاستفادة منها.. كن حذرا حتى لا تولد الغيرة بين زملائك .

برج الثور على الصعيد العاطفى:

 فى كل مكان تذهب  إليه هناك شىء يذكركم بالأيام الخوالى بينك وبين حبيبك، ويمكن التوقع أنك لم تعد متفقا معه الآن، لا تتمسك بهم فقط أسمح لهم بالذهاب إلى طريقهم.

 برج الثور على الصعيد الصحى:

لديك أعراض برد وقد تزيد، هذا سيزعجك جدا، ولكن يمكنك التعامل مع كل هذا بنفسك، حاول اتباع النصائح التى تقلل هذه الأعراض، واتخاذ التدابير المناسبة لإزالة العدوى وسوف تمحو المزيد من الأمراض التى لا يمكن حتى نرى حتى الآن.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

حالتك النفسية جيدة اليوم، ولا تطيق أى أسئلة من أحد،  ولا تسمح لأحد أن يتدخل فى حياتك الشخصية .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى