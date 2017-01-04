حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 4/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. دع حبيبك يذهب اليوم

كتبت مى الشامى

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الثور الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الثور على الصعيد المهنى:

تشعر بالطموح للغاية اليوم، وقد تأتيك فرص جديدة لتنفتح فى مكان عملك، وسوف تكون حريصا جدا على الاستفادة منها.. كن حذرا حتى لا تولد الغيرة بين زملائك .

برج الثور على الصعيد العاطفى:

فى كل مكان تذهب إليه هناك شىء يذكركم بالأيام الخوالى بينك وبين حبيبك، ويمكن التوقع أنك لم تعد متفقا معه الآن، لا تتمسك بهم فقط أسمح لهم بالذهاب إلى طريقهم.

برج الثور على الصعيد الصحى:

لديك أعراض برد وقد تزيد، هذا سيزعجك جدا، ولكن يمكنك التعامل مع كل هذا بنفسك، حاول اتباع النصائح التى تقلل هذه الأعراض، واتخاذ التدابير المناسبة لإزالة العدوى وسوف تمحو المزيد من الأمراض التى لا يمكن حتى نرى حتى الآن.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

حالتك النفسية جيدة اليوم، ولا تطيق أى أسئلة من أحد، ولا تسمح لأحد أن يتدخل فى حياتك الشخصية .