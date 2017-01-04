حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 4/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. ربما تحصل على ترقية اليوم

كتبت مى الشامى

برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والعصبية بعض الشىء، ورغم حدة انفعالاتهم بعض الشىء إلا أن طيبتهم تميزهم عن غيرهم من الأبراج، ويقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك، لأبناء برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحمل على الصعيد المهنى:

تغيير فى مكان عملك لكنك تستطيع تبديل وظائف أو قد تكون ترقيته وستحول إلى منطقة مختلفة، لابد أن تسعى أيضا إلى المشورة ذات الصلة بالمهنية اليوم إما من مستشار المهنى أو شخص قريب منك،إذا الالتفات لهذه النصيحة، وسوف تستفيدت إلى حد كبير.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

أصدقاء، وزملاء العمل وجميع أنواع الناس الذين تعرفهم قد يحاول أن يساعدوك لكى تحصل على شىء من أجل الحب، فاستغل ذلك لأنك كنت تبحث عن الحب.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

قد يكون رد فعل الأدوية سيئا أو قد يتم تشخيص مرضك من أكثر من واحد، ولكن كل هذه سوف تتلاشى مع مرور الوقت، وتحتاج إلى استشارة شخص خبير فى أفضل العلاجات.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

هذا اليوم هو مناسب جدا لقضاء بعض الوقت مع عائلتك، والذهاب مع والديك أو أخوتك أو التمتع بوقت هادئ مع زوجك، قد تفاجأ بما ستتعلم من هذه الجلسات العائلية.