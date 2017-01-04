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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 4/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ارتدى الأزرق لجلب الطاقة الإيجابية

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 4/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ارتدى الأزرق لجلب الطاقة الإيجابية حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 4/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ارتدى الأزرق لجلب الطاقة الإيجابية

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يعرف أبناءه بأنهم من محبى السلطة والسيطرة، ويعرفون بالعند الشديد والتمسك بالرأى حتى لو تبين لهم أنها خطأ.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

تتمتع بطاقة كبيرة تساعدك على تحقيق أهدافك المرجوة من اليوم وستكون قادرًا على الحصول على قدر كبير من المعرفة يساعدك على كسب المزيد من التميز فى عملك، وقد تجنى مكافأة اليوم لقاء خدمتك لشخص ما لم تكن تنظر مقابلاً لها.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

شخص من الماضى يظهر ويؤثر بشكل قوى على علاقتك العاطفية الحالية، سواء كان يؤثر على شريكك أو يؤثر عليك أنت شخصيًا، إذا كنت حريصًا على هذه العلاقة حاول ألا تسمح بأية تدخلات خارجية تفسد الأمر.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

تحقق اليوم أهدافًا على صعيد اللياقة البدنية ما يمنحك الحماسة والتشجيع على أن تواصل العمل على نفسك والاهتمام بها، ويمكن أن تنضم إلى صف لممارسة الألعاب الرياضية لكى تضمن التزامك الكامل.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

اليوم هو يوم جنى الثمار على كل ما قدمته فى الوقت السابق على الصعيدين المهنى والشخصى، فالمحيطين بك يعترفون أخيرًا بما تبذله من جهود وتلقى الاعتراف بالجميل والاحترام وفى العمل يمكن أن تحصل على تمويل أفضل أيضًا.

حاول أن ترتدى اللون الأزرق لجلب الطاقة الإيجابية إليك اليوم.


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مصر 365

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