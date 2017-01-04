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حسين لوتاه:المبادرة استهلال لمسيرة الخير

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حسين لوتاه:المبادرة استهلال لمسيرة الخير حسين لوتاه:المبادرة استهلال لمسيرة الخير

أشاد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بمبادرة بنك الإمارات للطعام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال: «ذلك ما عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فمبادرات إنسانية تلامس القلوب وتصل إلى مختلف الشرائح، ومبادرة بنك الإمارات للطعام استهلال لمسيرة الخير في هذا العام الذي سيشهد العديد من المبادرات الإنسانية التي ستسير على نهج سموه وستساهم بشكل كبير في ترسيخ هذا الغرس الطيب في نفوس كل من يعيش على أرض الوطن وسيجني ثمارها القاصي والداني».

وأضاف: «المبادرة مصدر فخر واعتزاز لنا حيث ستعمل هذه المنظومة الإنسانية على الاستغلال الأمثل لهذه الأطعمة تطبيقاً لسنة التكافل الاجتماعي، والاستفادة من فائضها بصورة صحيحة وصحية ومنظمة، وستساهم هذه المبادرة الطيبة في تكريس نهج العطاء، والسير على خطى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رمز الخير والعطاء».

وذكر أن بلدية دبي كانت تسير على هذا النهج والفكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حيث كانت قد أطلقت مبادرة «حفظ النعمة»، الذي يسعى إلى تنظيم عملية تجميع وتجهيز وتوزيع ما يفيض من الولائم والمناسبات الكبيرة التي تقام في الفنادق والأعراس والمزارع والمطاعم والبيوت وغيرها، بهدف توزيعها على المحتاجين من الأسر والأفراد، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والفنادق التي يتم اعتمادها والإشراف على عملياتها المتعلقة بالأغذية من قبل إدارة سلامة الغذاء.

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