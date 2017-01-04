ضاحي خلفان: محمد بن راشد رجل المبادرات والإنجازات

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرته الإنسانية الكبيرة دليل على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الحكيمة للدولة لعمل الخير والحث عليه وترسيخ قيم العطاء والتكافل وتعزيز مبادئ العمل الخيري.

وقال معاليه: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معروف عالمياً برجل الأفكار والأطروحات والمبادرات التاريخية ذات الصدى عالميا، حيث انه ومنذ توليه مهامه نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء وحاكماً لإمارة دبي، تسارعت وتيرة الإنجازات والمبادرات، حتى أصبحنا وكأننا في حلبة سباق مع الزمن، فلا يكاد سموه يطرح مبادرة حتى تصبح في وقت قياسي إنجازا، لتتبعها مبادرات أخرى، ثم تتحول إلى إنجازات.

واضاف معاليه: إن مبادرة «بنك الإمارات للطعام» وغيرها التي سيتم إطلاقها سوف تحوّل «عام الخير» الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله إلى حدث عربي وعالمي مشهود وسوف تكون تتويجاً لمساهمات الإمارات الإنسانية الكبيرة في المنطقة والعالم ومد يد العون للمحتاجين ومساعدة المنكوبين والمتأثرين من الأزمات والصراعات والحروب للإسهام في تخفيف معاناتهم.