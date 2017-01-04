لبنى القاسمي: مبادرة استثنائية لخدمة الإنسانية

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة بنك الإمارات للطعام، يأتي ضمن المبادرات الاستثنائية التي تقدمها الإمارات خدمةً للإنسانية وترسيخاً لقيم الكرم وإطعام الطعام للأجيال القادمة في أرض الإمارات الطيبة، أرض الخير والعطاء والتسامح والإخاء، كما أن المبادرة تعتبر تجسيداً للعادات الإماراتية الأصيلة، فلطالما عُرف الإنسان الإماراتي بكرمه وسخائه وتعاونه.

وقالت معاليها: «يتسم مجتمع الإمارات بحبه للخير والمساعدة، وتحقيق السعادة للبشرية جمعاء بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الطائفة أو المركز الاجتماعي، فقد حرص الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، على جعل هذه الخِصال الحميدة سمات رئيسية في المجتمع الإماراتي بمختلف أطيافه وثقافاته وأديانه، وقد جُبِلْنا منذ صغرنا على ذلك».

قيم

وأشارت معالي وزيرة الدولة للتسامح إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة نحو تجذير قيم الخير والمحبة والتسامح والمودة في نفوس أفراد المجتمع ولدى أجيالنا المقبلة، الأمر الذي سيعمل على جعل فعل الخير وإطعام الطعام عادة وعبادة حثت عليها الأديان السماوية.