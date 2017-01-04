ثاني الزيودي: حلول مبتكرة لمكافحة الجوع حول العالم

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة أن بنك الإمارات للطعام الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة عام الخير يمثل أحد الحلول المبتكرة لمكافحة الجوع حول العالم.

وأضاف معاليه: إن إطلاق هذه المبادرة النوعية تضاف الى سلسلة المبادرات الإنسانية التي عوّدنا سموه على إطلاقها، والتي تعكس بصورة جلية مشاعر سموه الإنسانية النبيلة وعمق إحساسه بالآخرين.

وأشار معالي الوزير إلى أن مكافحة الفقر والجوع تأتي في مقدمة أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أواخر عام 2015.

واختتم الزيودي التأكيد أن بنك الإمارات للطعام سيكون إضافة مهمة في جهودنا الوطنية للقضاء على أنماط الاستهلاك غير الرشيد للمواد الغذائية التي تشكل واحدة من التحديات الرئيسية في العالم بشكل عام ومنطقتنا بشكل خاص، مشيراً في هذا الصدد إلى احتفالات يوم البيئة الوطني التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس الدولة (حفظه الله) والتي تصادف يوم الرابع من فبراير المقبل ستتمحور حول أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة بما في ذلك أنماط الغذاء المستدامة.