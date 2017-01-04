محمد بن راشد: بنك الإمارات للطعام يجعل الجــــميع جزءاً من حراك خيري دائم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء إطلاقه لبنك الإمارات للطعام أن عام الخير فرصة ذهبية لإطلاق إمكانيات إنسانية وإبداعات خيرية لشعب الإمارات وكافة مؤسساته.

وتابع سموه:«أحببنا أن نبدأ عام الخير بمبادرة تتعلق بأهم احتياجات الإنسان، وهو الطعام، وأن نبدأه بتعميق خصلة من أهم خصال شعبنا وهو الكرم».

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله جرياً على عادته السنوية بتوجيه الاحتفالات الخاصة بيوم جلوس سموه وتوليه مقاليد الحكم في إمارة دبي لإطلاق مبادرات تركز على عمل الخير، وأطلق سموه بهذه المناسبة «بنك الإمارات للطعام».

والذي سيشكل منظومة إنسانية متكاملة لترسيخ قيمة إطعام الطعام تضم قطاع الفنادق والمصانع الغذائية والمزارع ومؤسسات الضيافة ومحلات السوبرماركت الضخمة والمتطوعين، حيث سيقوم البنك بالتعامل بشكل احترافي مع فائض الطعام الطازج والمعلب بإشراف الجهات المعنية المختصة والقيام بتوزيعه داخل وخارج الدولة بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية.

وسيعقد بنك الإمارات للطعام شراكات مع السلاسل الفندقية الكبرى ومحلات السوبرماركت الضخمة ومصانع الأغذية والمزارع وسيفتح أبوابه للمتطوعين للمساهمة في توزيع الطعام داخل وخارج الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:«شعب الإمارات من أكرم الشعوب، وسنحاول من خلال بنك الإمارات للطعام وضع هذه القيمة العظيمة وهي قيمة الكرم وإطعام الناس ضمن إطار مؤسسي مستدام»، وأضاف سموه:«إطعام الطعام من شيم الكرام، ومن قيم أبناء الإمارات، ومن إرث زايد الخير».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:«عام خير وبركة يظلنا في دولة الإمارات، وفيض خير الإمارات نريده أن يصل لكل مكان عبر مبادرات مبتكرة ومؤسسات إنسانية مختلفة، ونسعى اليوم من خلال هذه المؤسسة الجديدة أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع ومن متطوعيه في منظومة خير ومنظومة عطاء جديدة على خطى زايد الخير طيب الله ثراه».

وتابع سموه:«نعم الله علينا عظيمة، والتعامل بحكمة مع نعمة الطعام هو مظهر تحضر، وعلامة رقي، ودليل وعي، ونسعى من خلال بنك الإمارات للطعام لترسيخ هذا المظهر في أجيالنا الجديدة عبر إتاحة الفرصة للجميع ليكون جزءاً من حراك خيري وإنساني دائم تعيشه الإمارات، حراك إنساني بدأه مؤسس هذه الدولة، طيب الله ثراه، ونسعى للوصول به إلى مستويات جديدة كما أراد زايد الخير وكما غرس في شعبه».

تدوين

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في حسابه عبر «تويتر»: «أطلقنا اليوم مع تباشير عام الخير بنك الإمارات للطعام، مؤسسة هدفها ترسيخ خصلة رئيسية في شعب الإمارات وأجياله، خصلة الكرم وإطعام الطعام» وتابع سموه:

«بنك الإمارات للطعام سيشكل منظومة إنسانية متكاملة لإطعام الطعام تضم قطاع الفنادق والمصانع الغذائية والمزارع ومؤسسات الضيافة والمتطوعين، ونسعى من خلال بنك الطعام أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع ومن متطوعيه في منظومة خير ومنظومة عطاء على خطى زايد الخير، طيب الله ثراه، عام خير وبركة يظلنا في دولة الإمارات، وفيض خير الإمارات نريده أن يصل لكل مكان داخل وخارج الدولة عبر مبادرات مبتكرة ومؤسسات إنسانية مختلفة».

قيم

ويكتسب إطلاق بنك الإمارات للطعام، والذي سيندرج تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أهمية خاصة كمبادرة لها بعد محلي وإقليمي وكقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية وحضارية تسعى إلى ترجمة محاور عام الخير في الإمارات، لجهة ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بالإضافة لتحقيق معايير الاستدامة الدولية وإرساء قيم الالتزام والمسؤولية المجتمعية، فردياً ومؤسسياً.

كما يهدف البنك إلى ترسيخ ثقافة الخير والعطاء في المجتمع الإماراتي من خلال إشراك كافة فئات المجتمع في برامج وحملات ومبادرات البنك، بالإضافة إلى تعزيز العمل التطوعي من خلال تشجيع الناس على الانخراط في برامج البنك لجهة جمع فائض الطعام من الجهات المعنية وتوزيعه على المحتاجين والجهات المستحقة.

مسؤولية اجتماعية

ويهدف بنك الإمارات للطعام إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وتحديداً الفنادق والمطاعم وقطاع إنتاج وتصنيع الأغذية ومتعهدي الأطعمة ومحلات السوبرماركت وكل الجهات المعنية بقطاع الضيافة في الدولة، من خلال توفير رأس مال البنك الرئيسي، أي الطعام، وتغذية رصيد البنك بفائض الأطعمة، على نحو يعزز كفاءة البنك ويوسع دائرة نشاطه.

ويزيد حجم الشرائح المستفيدة منه داخل وخارج الدولة، إلى جانب تعاون هذه المؤسسات مع برامج ومبادرات بنك الإمارات للطعام، وتطوير مبادرات خاصة بها، ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية، للمساهمة في ترجمة رؤية البنك لجهة تحقيق «صفر» نفايات أطعمة.

إعادة التدوير

وفي الجانب الاقتصادي، تشمل أهداف بنك الإمارات للطعام الحدّ من كلفة الطعام، الذي يتم التخلص منه في الإمارات سنوياً، والذي تقدر تكلفته بنحو 13 مليار درهم، كما سيسعى البنك أيضاً إلى تعزيز اقتصاد «إعادة التدوير»، وتفعيل الأنشطة التجارية والصناعية الخاصة به على نحو يكرّس مفهوم الاستدامة.

آلية عمل

ويعمل بنك الإمارات للطعام من خلال عدة محاور، ضمن آلية تنسيقية متكاملة، تعتمد تعاون عدة شركاء لضمان أقصى درجات الكفاءة، حيث سيتم عقد اتفاقات وشراكات مع الجهات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة وإنتاج وبيع الأغذية والمزارع وغيرها، وكذلك مع جهات توزيع الأطعمة من جمعيات إنسانية ومؤسسات النفع العام داخل وخارج الدولة ضمن منظومة احترافية وتحت رقابة الجهات المعنية المختصة بسلامة الأغذية.

بداية

وسيبدأ البنك عملياته، في مرحلة الإطلاق الأولى، في دبي ووفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة، فإنه سوف يتم تدشين فروع ومراكز أخرى للبنك داخل وخارج الدولة، وتحديداً في الدول والتجمعات الأقل حظاً، وذلك ضمن رسالة الإمارات في توسيع خريطة نشاطها الخيري والإغاثي والإنساني في العالم.

وستقوم بلدية دبي بدعم العمليات التشغيلية للبنك والإشراف عليها، من خلال متابعة عملية جمع الطعام وضمان حفظه وتخزينه في شبكة من المواقع المبردة التي سيتم توفيرها في عدة مواقع بدبي، وذلك ضمن معايير السلامة والصحة الغذائية المتّبعة، كما سيتم تدريب المتطوعين على آليات حفظ وتعليب الأطعمة وفق الضوابط والشروط المحددة، وتوفير دليل إرشادي للمؤسسات المعنية بقطاع الضيافة وصناعة الأغذية حول معايير الصحة والسلامة الغذائية.

* شعب الإمارات من أكرم الشعوب والبنك سيضع هذه القيمة ضمن إطار مؤسسي مستدام

* إطعام الطعام من شيم الكرام ومن قيم أبناء الإمارات ومن إرث زايد الخير

* التعامل بحكمة مع نعمة الطعام مظهر تحضر وعلامة رقي ودليل وعي

* عام الخير فرصة ذهبية لإطلاق إمكانيات إنسانية وإبداعات خيرية

* توجيه احتفالات يوم الجلوس لإطلاق مبادرات تُركّز على عمل الخير