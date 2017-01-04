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وفاة 3 مواطنين في حادث مروري بالسعودية

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وفاة 3 مواطنين في حادث مروري بالسعودية وفاة 3 مواطنين في حادث مروري بالسعودية

أعربت وزارة الداخلية عن أسفها لوفاة 3 من مواطني الدولة واصابة آخر نتيجة تعرض مركبتهم للاصطدام بشاحنة في المملكة العربية الشقيقة في منطقة الإحساء.

وأشار العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية إلى أن معظم الحوادث المرورية التي يتعرض لها مواطنو الدولة خارج البلاد هي صدم وتصادم أو تدهور، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية والتقلبات وخاصة في مثل هذه الأوقات من السنة، موضحاً ان من أهم أسباب الحوادث بالمجمل داخلياً وخارجياً والتي للأسف تتكرر هي السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وخاصة في أماكن تواجد الشاحنات، وفي بعض الأحيان تكون التحويلات وأعمال الطرق، ووعورة المنطقة سبباً من أسباب الحوادث.

ودعا السائقين إلى مراعاة البيئات المرورية المختلفة خارج الإمارات، من حيث طبيعة الطرق ونظمها المرورية، وحثتهم على القيادة الآمنة والانتباه إلى معدلات السرعة، والالتزام بتعليمات المرور في دول مجلس التعاون، وفي الأماكن التي يسافرون اليها براً.

وجدد الزعابي تحذيرات الوزارة ونصائحها بضرورة الالتزام بأنظمة السير والمرور أثناء القيادة، والحرص على تنفيذ اشتراطات السلامة العامة في المركبات وتفقدها، والعمل على صيانتها دورياً، وقبل السفر في مسافات طويلة، والانتباه إلى مفاجآت الطريق وخاصة في المناطق الجبلية والوعرة، مؤكداً أهمية أخذ قسط من الراحة وتجنب السياقة لأوقات طويلة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة المسافرين خلال ساعات الليل المتأخرة أو في ساعات الصباح الباكر وإيقاف السيارة وأخذ قسط من الراحة في حالة الشعور بالتعب والنعاس.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً توعوية خاصة بالمسافرين براً وبمركباتهم الخاصة، حيث توفر في المنافذ الحدودية دليلاً لإرشادات السياقة الآمنة وتعليمات خاصة بالدول الشقيقة المجاورة، وتحرص على توعية المسافرين باشتراطات الحمولات القانونية، وبتعليمات السلامة العامة في المركبات وأسس صيانة المركبات.

وأكد العميد غيث الزعابي الحرص على التواصل مع السلطات في أية دولة يحصل فيها حادث لمواطنين، ويتم متابعة المصابين وتأمين نقل المتوفين إلى الدولة بأسرع وقت، كما تعمل الوزارة على أخذ التقارير الخاصة بالحوادث ودراسة كل حالة مرورية.

 

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