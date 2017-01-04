محمد بن راشد يطلق «بنك الإمارات للطعام»

شكل «بنك الإمارات للطعام» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس تزامناً من ذكرى يوم جلوس سموه وتوليه مقاليد الحكم في إمارة دبي، نقلة نوعية ترتقي بالعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات إلى مستويات جديدة، فمن أرض الخير.. تتواصل مبادرات العطاء لتطل على العالم مع تباشير عام الخير، بمبادرة جديدة ترسخ بأبعادها الاجتماعية عمق الإرث الإنساني الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعمق في نفوس أبناء الوطن المعطاء خصلة الكرم التي جبلوا عليها.

فهذه المبادرة المضيئة في مسيرة العطاء التي تميزت بها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وامتد بريقها إلى شرق الأرض وغربها، ترسخ شيم الجود التي تشبع بها أبناء هذه الأرض الخيّرة، فقد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن يضيف بنك الإمارات للطعام قيمة إنسانية واجتماعية وحضارية إلى رصيد شعب كريم يهتدي بنبراس تراث عريق في الكرم ويضع العمل الخيري في إطار مؤسسي مستدام، تتنافس من خلاله المؤسسات، ويتسابق في ميدانه أبناء هذا البلد الطيب نحو خير الداخل والخارج، ونافذة أمل جديدة تخفف من معاناة كثير من الشعوب والمجتمعات، وتحدث فرقاً إنسانياً كبيراً في مسعى تقديم العون ومساعدة المحتاجين.