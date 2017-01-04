أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

خادم الحرمين يرعى ملتقى أبحاث الحج

Google+ Print
خادم الحرمين يرعى ملتقى أبحاث الحج خادم الحرمين يرعى ملتقى أبحاث الحج

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات الملتقى العلمي السابع عشر لأبحاث الحج بالمدينة المنورة، الذي تنظمه جامعة أم القرى شعبان المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين والباحثين.

ونوه مدير جامعة أم القرى د. بكري بن معتوق عساس بما يوليه خادم الحرمين وولي عهده الأمين من عناية واهتمام بقاصدي بيت الله الحرام، من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، وحرصهما الدائم على دعم كافة البحوث العلمية في مجالات الحج والعمرة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، ليتمكنوا من أداء العبادات والمناسك بكل يسر وسهولة واطمئنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية