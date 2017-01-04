خادم الحرمين يرعى ملتقى أبحاث الحج

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات الملتقى العلمي السابع عشر لأبحاث الحج بالمدينة المنورة، الذي تنظمه جامعة أم القرى شعبان المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين والباحثين.

ونوه مدير جامعة أم القرى د. بكري بن معتوق عساس بما يوليه خادم الحرمين وولي عهده الأمين من عناية واهتمام بقاصدي بيت الله الحرام، من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، وحرصهما الدائم على دعم كافة البحوث العلمية في مجالات الحج والعمرة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، ليتمكنوا من أداء العبادات والمناسك بكل يسر وسهولة واطمئنان.