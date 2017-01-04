ارتفاع إنتاجية غاز البترول المسال إلى 14 مليون برميل

تخطط عدة مصانع بتروكيماوية في آسيا لاستخدام غاز البترول المسال لقيماً وخاماً لإنتاج البتروكيمياويات في 2017، في وقت صعدت شركة أرامكو إنتاجها من غاز البترول المسال لأكثر من 14 مليون برميل سنوياً، في ظل توسعات تنفذها عدة مصافٍ أميركية حيث وسعت مصفاة انتربرايز صادراتها في هيوستن من 9.3 ملايين طن سنوياً إلى 15.5 مليون طن سنوياً، فيما أضافت شركة فيليبس خط إنتاج جديد بطاقة 4.6 ملايين طن سنوياً في تكساس.

وتأتي الزيادة في العرض بالترادف مع طفرة في الإمدادات الجديدة لناقلات الغاز الضخمة، ما أدى إلى فائض الشحن وانهيار في أسعار شحن غاز البترول المسال. وقد انخفضت أسعار الشحنات من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا من حوالي 90 دولاراً للطن إلى تحت 20 دولاراً للطن، في حين انخفضت من ساحل الخليج الأميركي إلى آسيا من 170 دولاراً للطن إلى حوالي 50 دولاراً للطن.