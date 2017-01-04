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المرأة المهندس الأول لإدارة «حساب المواطن»

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المرأة المهندس الأول لإدارة «حساب المواطن» المرأة المهندس الأول لإدارة «حساب المواطن»

حرصت الدولة على دعم المواطن ذو الدخل المتوسط وما دون، وذلك من خلال «حساب المواطن» المزمع انطلاقه في 1 فبراير المقبل، بهدف حفظ استقرار الأسرة بعد التغيرات الاقتصادية التي ستتبع برنامج «حساب المواطن».

واستعدادا لهذه المرحلة، التقت «الرياض» عددا من النساء السعوديات لأخذ آرائهن عن الوضع الاقتصادي الحالي وماهي تدابيرهن الوقائية، وما هي الآلية لترشيد الاستهلاك وإمكانية الاستفادة من «حساب المواطن» وذلك لأن المرأة تعد المتصرف الأول في ميزانية الأسرة والمهندس الديناميكي لها ولاقتصاد الأسرة وهي من يحدد آلية الترشيد بهدف استقرار الاقتصاد وتلبية الاحتياجات بأفضل السبل.

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