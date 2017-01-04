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تفعيل «الربط الإلكتروني» لخدمة المقيمين والسعوديين في الخارج

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تفعيل «الربط الإلكتروني» لخدمة المقيمين والسعوديين في الخارج تفعيل «الربط الإلكتروني» لخدمة المقيمين والسعوديين في الخارج

طلب المستشار والمشرف العام على برنامج التطوير والتحول الاستراتيجي بوزارة الخارجية إبراهيم آل معيقل من المواطنين والمواطنات تبرئة الذمم وإحسان الظن في مصابي ومصابات حادثة اسطنبول الإرهابية.

وأكد آل معيقل براءة المتوفين والمصابين من كافة التهم الملحقة بهم؛ إذ أن مضيق البسفور يعد معلما سياحيا معروفا في تركيا، وكانوا هناك للاستمتاع بهذا المعلم، مشددا على أن هذه الإساءة تتجاوز من أصيب أو من توفي إلى عائلاتهم وإلى الوطن. وأكد آل معيقل -خلال استلام وزارة الخارجية لشهادة الآيزو 2700- iso لأمن المعلومات، بأن 85% من المخاطر الأمنية متولدة من العنصر البشري وليس التقني. وقال آل معيقل: إن وزارة الخارجية مرتبطة مع وزارتي العمل والداخلية ومع الأجهزة الأمنية، ونسعى إلى تعزيز هذا الربط مع وزارة العدل فيما يتعلق بقضايا السعوديين في الخارج أو الوافدين في الداخل وكذا توسيع الربط مع التجارة والهيئة العامة للاستثمار لتسهيل دخول الوفود التجارية وغيرها.

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